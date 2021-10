Mathieu Mathieu Calvados, Mathieu Salons des artisans créateurs Mathieu Mathieu Catégories d’évènement: Calvados

Salons des artisans créateurs 2021-11-20 – 2021-11-21 Place de la Mairie Foyer André Allain
Mathieu Calvados

Mathieu Calvados Mathieu Venez dénicher de belles créations locales et rencontrer les artisans lors du 1er salon des artisans créateurs organisé par la commune de Mathieu.

A quelques semaines des fêtes de fin d’année, vous y trouverez bijoux, articles de couture, articles en cuir, sacs de toutes tailles , céramique, savons et autres ; de quoi préparer de jolis cadeaux.

Venez dénicher de belles créations locales et rencontrer les artisans lors du 1er salon des artisans créateurs organisé par la commune de Mathieu.

A quelques semaines des fêtes de fin d'année, vous y trouverez bijoux, articles de couture, articles en cuir, sacs de toutes tailles , céramique, savons et autres ; de quoi préparer de jolis cadeaux.

Pass sanitaire obligatoire.

+33 2 31 44 14 60 https://www.commune-mathieu.fr/

A quelques semaines des fêtes de fin d’année, vous y trouverez bijoux, articles de couture, articles en cuir, sacs de toutes tailles , céramique, savons et autres ; de quoi préparer de jolis cadeaux.

Lieu Mathieu Adresse Place de la Mairie Foyer André Allain Ville Mathieu