Vienne Don de sang Salons de Blossac Poitiers, 11 août 2023, Poitiers. Don de sang Vendredi 11 août, 15h00 Salons de Blossac Sur rendez-vous Secours d’urgence, interventions chirurgicales, maladies du sang, cancers… Il existe de nombreuses situations nécessitant des réserves de produits sanguins. L’Établissement Français du Sang (EFS) organise régulièrement des collectes de sang pour répondre au mieux à ces besoins. Inscris-toi à la prochaine collecte pour donner ton sang ! Attention : tu dois avoir au moins 18 ans. Pour savoir si tu es peux donner ton sang, remplis cette auto-évaluation. Salons de Blossac 9 rue de la Tranchée, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://efs.link/Pwbq3 »}] [{« link »: « https://dondesang.efs.sante.fr/quiz »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

