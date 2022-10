Salon de l’orientation et de la formation Salons Antoine de Saint-Exupéry Coignières Catégories d’évènement: COIGNIERES

Salon de l’orientation et de la formation Salons Antoine de Saint-Exupéry, 16 novembre 2022, Coignières. Salon de l’orientation et de la formation Mercredi 16 novembre, 09h00 Salons Antoine de Saint-Exupéry

Participation gratuite

Organisé par la Ville de Coignières, en collaboration avec Pôle Emploi et SQY Salons Antoine de Saint-Exupéry 11 avenue Marcel Dassault – 78310 Coignières Coignières 78310 Yvelines Île-de-France Vous vous interrogez sur votre avenir ? Vous avez un projet de réorientation ? Le salon de l’orientation et de la formation répondra à vos attentes ! Ouvert à tous les publics (collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi et adultes en reconversion professionnelle), cet événement regroupera plus de 40 exposants (l’université de SQY, le CFA de la Chambre des métiers des Yvelines, l’école du savoir vert, l’AFPA, l’AFTRAL, l’ESSYM, le CNAM…) mais également des structures d’accompagnement pour les jeunes (Yvelines Info Jeunes, l’école de la 2e chance, SQYWAY 16/25) et pour les adultes (Club FACE Yvelines, Pôle Emploi, la Cité des métiers). Pensez à apporter votre CV ! Organisé par le service Économie et Emploi de Coignières, en collaboration avec le Pôle Emploi de Trappes et SQY

