Salonique, « Jérusalem des Balkans » musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris, 19 septembre 2023, Paris.

Du mardi 19 septembre 2023 au dimanche 21 avril 2024 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

mercredi

de 11h00 à 21h00

mardi, jeudi, vendredi

de 11h00 à 18h00

.Public adultes. payant

Plein tarif : 10 €,

Tarif réduit : 7 € (familles nombreuses, 18-25 ans résidant hors de l’Union européenne, partenaires

Gratuit : moins de 18 ans et 18-25 ans résidents européens, allocataires de minima sociaux, personnes en situation de handicap… voir toutes les gratuités sur mahJ.org

Ville cosmopolite, comme d’autres grands ports du Levant, Salonique – la Thessalonique grecque sous l’Empire ottoman – fut longtemps une cite juive où les commerçants, toutes confessions confondues, fermaient le samedi et durant les fêtes juives. Les 150 œuvres de l’exposition du mahJ restituent l’histoire de Salonique de la seconde moitié du 19e siècle à la fin de la Première Guerre mondiale.

Le don de près de 400 photographies et documents au mahJ par Pierre de Gigord, grand collectionneur dévoué à l’histoire de l’Empire ottoman, à l’œil avisé et à l’admirable générosité, constituent un enrichissement majeur pour le mahJ, dont la collection est désormais une référence sur la « Jérusalem des Balkans ». Les tirages albuminés du premier photographe local, Paul Zepdji, les négatifs sur plaques de verre inédits d’Ali Eniss, drogman au consulat d’Allemagne, amateur passionné auteur d’une vivante chronique photographique de la ville, font revivre un monde disparu. Ce sont aussi des autochromes, des albums de photographes amateurs, des documents du service photographique de l’armée d’Orient, des cartes postales, brochures et magazines qui racontent la vie de la cité.

Présentant une sélection de près de 150 pièces, l’exposition restitue l’histoire de Salonique de la seconde moitié du XIXe siècle à la fin de la Première Guerre mondiale. Hommes et femmes saisies dans leurs costumes traditionnels, modestes artisans, portefaix, commerçants, aux membres de l’« aristocratie » locale – liés à l’Europe par des attaches familiales et commerciales – la société se découvre. La modernisation urbaine : les quais et la Tour blanche, les cafés, les restaurants et les lieux de divertissements ; le secteur des Campagnes où les notables établirent leur résidence ; les zones déshéritées, ou s’installèrent les industries naissantes, hissant Salonique au rang de première ville ouvrière de l’Empire ottoman. Mais aussi, dans la ville dorénavant grecque, le grand incendie d’août 1917, authentique traumatisme pour les juifs qui virent leurs quartiers historiques, les archives communales et plus de trente synagogues emportés par les flammes, avant les bouleversements géopolitiques provoqués par la Première Guerre mondiale.

musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71 rue du temple 75003 Paris

Contact : https://www.mahj.org/fr/programme/salonique-jerusalem-des-balkans-1870-1920-la-donation-pierre-de-gigord-30743 https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://mahj.tickeasy.com/fr-FR/parcourspermanent?famillesParentes=1717741443250300000

mahJ Ali Eniss, Débarcadère face à la place de l’Olympe, Salonique. © mahJ