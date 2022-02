SALON »ARCHIPEL DU BIEN-ETRE » Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Agde Hérault EUR 2 2 Déconnectez-vous le temps d’un week-end et ressourcez-vous lors de ce salon. Démonstrations, stands, conférences et ateliers avec Feng shui, sophrologie, massages, esthétique, mandala, yoga, danse, Pilates, méditation…et de nombreuses surprises. > Payant- 2€-

