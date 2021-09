Nantes Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Loire-Atlantique, Nantes Salon Zen et Bio Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Salon Zen et Bio Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc, 8 octobre 2021, Nantes. 2021-10-08 Salon du 8 au 10 octobre 2021 (dans le hall 4) :de 10h à 19h – Dernière entrée 1/2 heure avant la fermeture

Horaire : 10:00 19:00

Gratuit : non 5 € sur place / Gratuit (demandeurs d’emploi, invalides, étudiants et enfants de moins de 12 ans) Salon du 8 au 10 octobre 2021 (dans le hall 4) :de 10h à 19h – Dernière entrée 1/2 heure avant la fermeture Exposants, experts et autres acteurs de la bio seront là pour présenter des tendances émergentes, amener des pistes de réflexion, proposer des solutions concrètes et répondre aux questions. Le salon Zen et Bio Nantes propose un programme d’animations complet et interactif : – Des conférences sur des thèmes variés comme l’alimentation, la libération émotionnelle, le développement durable.- Des ateliers bien-être et des pratiques corporelles pour s’initier à la méditation, sophrologie, massage, hypnose, yoga, taï chi, qi gong…- Des animations créatives et culinaires avec des démonstrations ou de la mise en pratique : cuisine saine, zéro déchet, cosmétiques naturelles, produits d’entretien écologiques, trucs et astuces écolo, ateliers recyclage, jardinage au naturel…Port du masque, présentation du pass sanitaire obligatoire. Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc adresse1} Nantes Erdre Nantes 44300 Nantes Erdre 02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com https://www.salon-zenetbio.com/nantes/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Adresse 2B Rue des Pays de la Loire Ville Nantes lieuville Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes