Salon zen de Saint-Victurnien Salle de la Bernardie Saint-Victurnien, samedi 9 mars 2024.

La 5ème édition du salon du bien-être à Saint-Victurnien continue de partager et sensibiliser le grand public à une diversité de pratiques dédiées au bien-être. Venez découvrir et échanger avec de nombreux experts médecine douce, relaxation, maîtrise de soi, les massages, magnétisme, lithothérapie, sophrologie… Des conférences et des ateliers gratuits seront organisés. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-10 19:00:00

Salle de la Bernardie 15 Rue de la Gare

Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

