Salon Zen & Bien Être (annulé) Binic-Étables-sur-Mer, 25 septembre 2021, Binic-Étables-sur-Mer.

Salon Zen & Bien Être (annulé) 2021-09-25 – 2021-09-26 Salle de l’Estran Avenue du Général de Gaulle Binic

Binic-Étables-sur-Mer Côtes d’Armor

Praticiens de bien-être et thérapies complémentaires : développement personnel, sophrologie, méditation, yoga, gi gong, soins énergétiques, massages, astrologie, arts créatifs, art thérapie, chant intuitif, géobiologie fengshui, minéraux, plantes médicinales, aromathérapie, produits bio soin et beauté – Permaculture, horticulture…

Conférences, ateliers, animations et espace expression enfants avec pour thème «Que faire pour ma planète ?»

Restauration bio et locale. Vendredi 20h, concert «Musiques de l’âme», 5€ . Salon gratuit pour les -18 ans.

contact@terre-vive.net +33 2 96 71 58 78 http://www.terre-vive.net/

