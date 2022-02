Salon Voyages & Cultures – Salon Livres & Patrimoines Grand Hôtel Intercontinental, 12 mars 2022, Bordeaux.

2° Salon Voyages & Cultures ————————— 2° Salon Livres & Patrimoines —————————– ### 12 et 13 Mars 2022 ### Grand Hôtel ***** Intercontinental – BORDEAUX **Salon Voyages & Cultures** Le 2° Salon Voyages & Cultures aura lieu, les 12 et 13 Mars 2022, au Grand Hôtel ***** Intercontinental de Bordeaux. Après une première édition « réussie », dans un contexte sanitaire difficile pour les acteurs du Tourisme, le Salon Voyages & Cultures a fait le choix d’investir, à partir de 2022, un lieu mythique de la capitale girondine. Que ce soit dans le domaine du « sur mesure » ou du « à la carte », une vingtaine de voyagistes proposeront une offre de qualité en France et dans les destinations internationales accessibles pour le printemps et l’été à venir.. Le 2° Salon Voyages & Cultures mettra en lumière la dimension patrimoniale culturelle, naturelle, cultuelle voire mémorielle des différentes destinations, françaises et étrangères, qui y seront représentées. Les exposants du Salon proposeront, bien entendu, des séjours culturels mais aussi généralistes. Près d’une vingtaine de professionnels du tourisme culturel et international… La nomenclature des exposants du Salon Voyages & Cultures est sensiblement identique à celle des traditionnels Salons de Tourisme en France : Agences de Voyages, Centres de Thalassothérapie, Châteaux, Clubs de Vacances, Compagnies Aériennes, Consulats, Hôtels, Musées, Offices de Tourisme français et étrangers, Tours Operators, Transports Maritimes et Ferroviaires, etc… De la Pologne, en passant la Thaïlande, le Cameroun ou laTurquie pour la partie internationale, du proche Béarn en passant par le Périgord, pour la partie française, sans oublier les multiples séjours culturels et linguistiques en Europe, le visiteur, passionné d’évasion, ne sera pas en reste. Un Salon qui fait sens et, souvent, échos à l’actualité internationale… A l’heure de la destruction regrettable et inadmissible, à quelques endroits de la planète, d’œuvres magistrales inscrites au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO, Le Salon Voyages & Cultures démontre, si tant est qu’il faille encore le faire au 21° siècle, l’importance de la transmission culturelle et du savoir pour les générations à venir mais, aussi, l’importance de la valorisation des « patrimoines » sur l’économie touristique mondiale et plus particulièrement européenne. **Salon Livres & Patrimoines** Le Salon des savoirs et des connaissances… Le 2° Salon Livres & Patrimoines aura lieu les 12 et 13 Mars 2022 au Grand Hôtel ***** Intercontinental de Bordeaux. Couplé avec le Salon Voyages & Cultures. il accueillera un programme de conférences très intéressants. Ce Salon littéraire réunira des maisons d’éditions publiant des ouvrages ayant trait aux savoirs et aux connaissances et proposera à ses visiteurs du bassin d’aquitaine, une palette d’ouvrages consacrés aux patrimoines sous toutes leurs formes. Cet événement est à la fois complémentaire de l’offre des Salons littéraires existants sur Bordeaux et sa région, par l’originalité de son positionnement, mais, surtout, il viendra soutenir sur le « fond » toute la démarche qui sera entreprise par le Salon Voyages & Cultures à travers les conférences, les diffusions de films et les séances de dédicaces qui y seront organisées. En associant ces deux Salons, l’idée est de plonger le visiteur dans l’univers patrimonial par le biais de l’écrit, de l’image et du son mais surtout par la transmission de connaissances. Renseignements pratiques des Salons : Horaires : De 10h00 à 18h00 Lieu : Grand Hôtel ***** Intercontinental Entrée : gratuite

