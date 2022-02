Salon Voyage en Livres La Clayette, 9 avril 2022, La Clayette.

EUR L’association « Le Petit Rameur » vous invite à la 3ème édition du salon « Voyage en Livres ». Au programme, beaucoup de nouveautés à découvrir.

Seront présents une cinquantaine auteurs et éditeurs venus de toute la France, avec toujours un très fort renouvellement des stands par rapport à l’édition précédente, dans tous les styles : romans, fantastique, policier, poésie, BD, jeunesse, histoire, documentaires, essais…

Le tout agrémenté de rencontres dédicaces, encore plus nombreuses, avec des auteurs, de nouveaux ateliers (slam, dessins), des lectures et animations pour les jeunes et très jeunes.

Le programme complet est à retrouver sur le site internet du salon.

