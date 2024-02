Salon Voyage en Livres 2024 Salle des Fêtes La Clayette, samedi 13 avril 2024.

Salon Voyage en Livres 2024 Salle des Fêtes La Clayette Saône-et-Loire

Après le grand succès de l’édition 2023, Voyage en Livres poursuit sa traversée du monde du livre avec, comme objectif, pour cette édition 2024, d’attirer des publics venus de nouveaux horizons.

Nous proposerons une soixantaine auteurs et éditeurs venus de France, avec 50% de renouvellement des stands par rapport à 2023, dans tous les styles romans, fantastique, policier, poésie, jeunesse, histoire, documentaires, essais… le tout agrémenté de rencontres dédicaces, conférences, rencontres avec les auteurs, de nouveaux ateliers (BD, écriture théâtre et cinéma), des lectures et animations pour les jeunes et très jeunes. En tête d’affiche, l’écrivain et animateur de France Inter Michka Assayas, le comédien Jackie Berroyer, le photographe des stars du rock Richard Bellia, le musicologue Philippe Gonin, Albine Novarino-Pothier et ses Affaires Criminelles de Saône-et-Loire, et Benoit Charlat qui est une référence en auteur jeunesse pour les tout-petits. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-14

Salle des Fêtes 80 Rue Lamartine

La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté le-petit-rameur@laposte.net

