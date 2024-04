Salon Vivre Côté Sud Rue Anatole France Aix-en-Provence, vendredi 31 mai 2024.

Rendez-vous des amoureux de l’art de vivre au Sud, le salon Vivre Côté Sud 2024 se tiendra dans le Parc Jourdan à Aix-en-Provence. Plus de 27 000 visiteurs sont attendus pour découvrir les créations des 250 exposants, découvrir les décors et mises en scène autour du thème « »Ancrage et métissage » », promet une immersion vibrante dans l’art de vivre méridional, célébrant à la fois les traditions locales et les influences venues d’ailleurs, à travers la diversité de la cuisine, de l’art de vivre, mais encore de parfums, bijoux, vêtements, savoir-faire et de talents du bassin méditerranéen. L’idée étant de faire de ce thème une source d’inspiration, qui donnera le ton et l’esprit de cette nouvelle édition. 10 10 EUR.

Début : 2024-05-31 10:00:00

fin : 2024-05-31 22:30:00

Rue Anatole France Parc Jourdan

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur infos@vivrecotesud.fr

