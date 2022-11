Salon Vivre Côté Sud Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: 13100

Salon Vivre Côté Sud Aix-en-Provence, 2 juin 2023

13100 Toutes les rubriques que vous appréciez dans Maisons Côté Sud se matérialisent sur le salon. Vous pouvez voir les décors et mises en scène, toucher les matériaux, goûter les produits régionaux, respirer les parfums du Sud et profiter de conseils culinaires avisés.



Autour du thème « Terres d’expression » s’orchestreront différents univers proposant un parcours inédit en Terre de Talents, Terre de Décors, Terre de Créateurs, Terre de Saveurs, Terre de Paysages, Terre d’Ailleurs et Terre d’Agencements. Mais également de nombreux temps forts.



Des mises en ambiance inspirantes, des installations, des animations illustrant le thème de l’année.

● Des coachings, des conseils déco pour réinventer sa maison.

● Des conversations éclairées, des rencontres informelles, des échanges libres à l’heure du Sud.

● Des démonstrations culinaires orchestrées et animées par Anne Garabedian, rédactrice en chef du Cœur des Chefs.

Le rendez-vous des amoureux de la décoration du Sud. Le salon Vivre Côté Sud accueille une nouvelle édition autour du thème « Terres d'expression », dans l'écrin du parc Jourdan d'Aix-en-Provence.

