Saint-Malo Ille-et-Vilaine Pour cette première édition, nous souhaitons mettre l’accent sur le vivre-ensemble, le savoir-faire et le savoir-vivre de notre territoire. L’objectif final est la mise en avant de la diversité et des richesses de notre économie.

C’est pour cela que chaque corps de métier pourra être représenté:

