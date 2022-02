Salon VivaTech 2022 Paris Expo Porte de Versailles, 15 juin 2022, Paris.

Le Village by CA sera présent cette année encore sur le Salon VivaTech, l’évènement européen majeur dédié aux startups et à la tech. **Informations sur l’organisation du salon :** * Le salon aura lieu du 15 au 18 juin 2022 en physique et digital. * Le stand du Village by CA fera 100m² et pourra accueillir 25 startups du réseau des Villages. * L’aménagement des stands sera entièrement organisé par Vivatech et le Village by CA.

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris



2022-06-15T08:00:00 2022-06-15T19:00:00;2022-06-16T08:00:00 2022-06-16T19:00:00;2022-06-17T08:00:00 2022-06-17T19:00:00;2022-06-18T08:00:00 2022-06-18T19:00:00