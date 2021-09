Bilieu Bilieu Bilieu, Isère Salon viticole & gourmand «Terre Fermes» Bilieu Bilieu Catégories d’évènement: Bilieu

Salon viticole & gourmand «Terre Fermes» Bilieu, 18 septembre 2021, Bilieu. Salon viticole & gourmand «Terre Fermes» 2021-09-18 – 2021-09-18 centre-village 58, Route de Charavines

Bilieu Isère Bilieu Salon viticole et marché de producteurs artisanaux consacrés aux circuits courts et à l’agriculture durable, avec produits fermier, petite restauration, ateliers œnologiques, visites de fermes, tables rondes, atelier découverte de ruche pédagogique. transcendalpes@yahoo.com +33 6 68 23 84 65 dernière mise à jour : 2021-09-13 par Office de Tourisme du Pays Voironnais

Lieu Bilieu Adresse centre-village 58, Route de Charavines Ville Bilieu