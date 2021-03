Salon Virtuel Studyrama des Masters Tourisme et Hospitality Centre socio-culturel Jean-Alain Lochon, 16 mars 2021-16 mars 2021, Verrières.

le mardi 16 mars à 16:00

Studyrama organise en virtuel, le 1er salon Studyrama des Masters Tourisme et Hospitality. Ce salon virtuel national vous permettra de vous orienter et de vous renseigner au mieux sur quelle parcours choisir pour faire vos études dans le domaine du Tourisme.

C’est l’occasion unique de pouvoir échanger et rencontrer de chez vous des exposants de la France entière.

Que vous soyez Etudiant à la recherche d’une formation supérieure ou en quête d’une réorientation ou d’une spécialisation, venez à la rencontre des responsables de votre future formation !

_**300 FORMATIONS ET 50 SPECIALITES APRES UN BAC+3**_

L’événement incontournable pour les étudiants de niveau Bac+3 /4 ou 5 encore à la recherche d’un Master 1, Master 2, Mastère Spécialisé (MS) ou MBA.

Le Salon Studyrama est le rendez-vous pour les étudiants de niveau Bac+4 à Bac+5 qui souhaitent intégrer, un Master 2, Mastère Spécialisé ou MBA dans une Grande École de commerce.

_**MASTER 1**_

Puisqu’il ne permet pas d’obtenir un diplôme, le M1 n’est pas une fin en soi. Aussi, choisir de s’insérer dans la vie active n’est pas forcément intéressant. Mieux vaut poursuivre par une 2e année (Master 2) afin de valider le grade de Master.

Attention, à l’université le passage en M2 ne se fait pas automatiquement ! Actuellement certains Masters 2 sélectionnent, d’autres ne le font pas… Si vous devez faire acte de candidature, laquelle sera acceptée ou pas, en fonction de votre dossier, pensez à la nécessité d’aborder sérieusement cette année de M1 pour ne pas vous fermer de portes ensuite.

Après le M1, vous pouvez aussi décider d’intégrer une grande école de commerce ou d’ingénieurs, par le biais des admissions parallèles. Un choix stratégique qui vous permettra d’obtenir un master au nom de l’école et de profiter des opportunités de son réseau.

_**MASTER 2**_

Le Master 2 ou M2 correspond à la 5e année des études supérieures post-bac. Depuis l’avènement du système LMD en 2005, il remplace les anciens DESS (pour le Master professionnel) et DEA (pour le Master recherche). A la fois un grade et diplôme, il permet de valider un niveau bac+5 avec 300 crédits ECTS, et d’obtenir un niveau de compétences reconnu par les entreprises. Le Master est un vrai tremplin vers la vie professionnelle !

L’objectif du Master 2 est de mener l’étudiant soit vers l’emploi, en lui permettant de se spécialiser et de se professionnaliser ; soit vers l’enseignement et la recherche de haut niveau. En fonction de son projet, l’étudiant va donc devoir choisir entre un master recherche, qui laisse une large place à l’approfondissement théorique notamment autour de la rédaction d’un mémoire, ou bien un master professionnel.

_**MASTERE SPECIALISE**_

Afin d’être accrédité, le programme de MS doit couvrir 4 trimestres pleins, soit 350 heures de cours théoriques. Il doit aussi comprendre 4 mois minimum de stage en entreprise. Au terme du stage, l’étudiant doit alors réaliser une thèse professionnelle sur un sujet qu’il aura lui-même choisi, et le soutenir devant un jury. Si l’alternance vous intéresse, sachez que certains MS permettent d’opter pour cette formule.

Les MS sont des formations très sélectives. Il faut avant tout justifier d’un niveau bac+5, sachant que les détenteurs d’un bac+4 peuvent aussi postuler à condition d’avoir travaillé au moins trois ans.

Etant donné son haut niveau d’exigence de même que son contenu directement adapté aux besoins des entreprises, le MS offre une insertion professionnelle garantie. Mieux, il permet de briguer des postes à haute responsabilité et offre de belles perspectives de carrière.

_**MBA**_

Diplôme reconnu dans le monde entier, le MBA (Master of Business Administration) s’adresse avant tout aux cadres qui veulent booster leur carrière. Mais il existe de plus en plus de MBA spécialisés destinés aux jeunes diplômés.

On distingue les MBA « classiques » des Executive MBA. Les premiers s’adressent à des personnes ayant entre 2 et 5 ans d’expérience et se déroule sur un an à temps plein. Quant à l’Executive MBA, il concerne plutôt les cadres ayant 5 à 20 ans d’expérience, et se déroule en temps partiel.

On voit aussi apparaître aussi de plus en plus de MBA dits spécialisés, destinés cette fois aux étudiants diplômés de bac+4 ou 5. Ces formations permettent d’obtenir une spécialisation dans un domaine précis de l’entreprise, un peu comme les Mastères spécialisés, mais contrairement à ces derniers, ils ne sont pas réservés aux écoles membres de la CGE (Conférence des grandes écoles).

_**UNE PLATEFORME VIRTUELLE**_

Sur les stands virtuels, vous pourrez interagir avec les exposants en live, via chat, visio ou appel. Vous pouvez également consulter tous les documents (plaquette, vidéos…) que l’établissement aura publiés pour compléter sa description. Ils vous serviront de support pour poser vos questions, affiner un point que vous n’aurez pas saisi, lorsque vous dialoguerez avec l’un des interlocuteurs de l’école. Sur l’espace visioconférences, vous aurez le programme des E-conférences thématiques.

Vous pourrez assister en live aux visioconférences via la plateforme, et accéder toute la durée du salon au replay de chacune d’elles à la fin du live. Comme sur les salons en présentiel, le programme est conçu autour de thématiques et de créneaux horaires. Les conférences sont animées par les journalistes de la rédaction ou par les écoles qui ont choisi de présenter un sujet en particulier.

_**E-CONFÉRENCES**_

Plusieurs e-conférences sont organisées à l’occasion de ce salon. Animées par un journaliste ou des professionnels, elles sont un lieu d’échange et de discussion. Les intervenants, spécialistes de la thématique, seront présents pour répondre à vos questions et vous aider dans vos choix.

**_Programme complet sur la page du salon !_**

Sur inscription

