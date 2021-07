Salon virtuel des services à la personne et de l’emploi à domicile Silver Economy Expo, 23 novembre 2021-23 novembre 2021, Paris.

Salon virtuel des services à la personne et de l’emploi à domicile

du mardi 23 novembre au mercredi 24 novembre à Silver Economy Expo

**A qui s’adresse le salon ?** * Vous êtes un acteur de la silver économie et souhaitez découvrir les innovations pour le mieux-vivre des seniors ? * Vous êtes un professionnel des services à la personne et vous envisagez de créer votre structure ou association ou vous souhaitez trouver les solutions pour la développer ? * Vous êtes un salarié ou futur salarié et cherchez une formation ou un emploi dans le secteur ? * Particuliers, aidants familiaux, vous recherchez des solutions pour mieux vivre chez vous ? **De chez vous, de votre bureau, où que vous soyez, sans vous déplacer, connectez-vous au salon, visitez les stands des exposants et découvrez** * leurs solutions répondant à vos besoins et ceux de vos proches, * leurs réseaux de franchise, * leurs services pour développer votre activité * les postes à pourvoir dans leurs structures * les formations dédiées * les innovations au service des séniors et des personnes âgées… **Retrouvez aussi les fédérations, syndicats, organismes référents pour connaître toute l’actualité des services à la personne et de la silver économie.** **Profitez enfin des conseils et bonnes pratiques des experts et exposants grâce au programme de conférences.**

Inscription

Silver Economy Expo

Silver Economy Expo Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris 15e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-23T09:00:00 2021-11-23T17:00:00;2021-11-24T09:00:00 2021-11-24T17:00:00