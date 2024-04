Salon Vintage Market par Rétro & Mode Pin Up Rue de la demi-Lune Sellières, samedi 4 mai 2024.

Salon Vintage Market par Rétro & Mode Pin Up Rue de la demi-Lune Sellières Jura

Ne manquez pas le Rétro & Mode Pin Up BLETTERANS 2024.

Une trentaine d’exposants seront présents et vous proposeront un véritable marché vintage. Pour les amoureux de la mode et accessoires, des créations, musiques, petit mobiliers, animations, objets et déco qui font toute l’ambiance old school et le design des années 40 aux années 80.

Rdv le 4 et 5 Mai 2024.

– Samedi de 10h à 19h.

– Dimanche de 10h à 18h.

Lieu :

Marché Couvert

Rue de la Demi-Lune

39 140 Bletterans

Au programme :

Durant les 2 jours :

Un véritable Vintage Market avec différents exposant.

Sur place également stand photo et relooking, concours Miss Mode Pin Up animé par Lolo.

Restauration :

Sur place, foodtrucks américain afin de vous régaler.

Billetterie :

– Entrée 1 journée : 3 €

– GRATUIT pour les -12 ans

Billetterie sur place .

moyen de paiement acceptés : Carte bancaire, chèque, espèce.

PARKING GRATUIT

Organisation : Tandem Events France / Retro & Mode Pin Up

Renseignements : vintage@tandem.events

Infoline : 06 68 31 79 05

Commercial : 06 81 01 12 54 3 3 EUR.

Rue de la demi-Lune Marché Couvert

39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté vintage@tandem.events

