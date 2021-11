Le Ban-Saint-Martin Le Ban-Saint-Martin Le Ban-Saint-Martin, Moselle SALON VINS & TERROIR Le Ban-Saint-Martin Le Ban-Saint-Martin Catégories d’évènement: Le Ban-Saint-Martin

Moselle

SALON VINS & TERROIR Le Ban-Saint-Martin, 20 novembre 2021, Le Ban-Saint-Martin. SALON VINS & TERROIR CENTRE CULTUREL LE RU-BAN Avenue Henri II Le Ban-Saint-Martin

2021-11-20 10:00:00 – 2021-11-20 18:00:00 CENTRE CULTUREL LE RU-BAN Avenue Henri II

Le Ban-Saint-Martin Moselle 6ème édition du Salon Vins et Terroir, au profit de l’Association des Chiens Guides de l’Est. “Faites-vous plaisir en venant visiter notre 6ème Salon Vins et Terroir et rencontrer nos exposants qui vous présenteront directement leurs produits. Par votre participation à ce salon, vous apporterez votre soutien à l’association des Chiens Guides de l’Est. Au plaisir de vous retrouver à cette occasion !” – Les organisateurs du Salon Vins et Terroir. Des vignerons et artisans viennent de toute la France pour exposer les richesses de notre terroir.

L’entrée est à 5€ avec un verre offert. Possibilité de restauration sur place, repas à 16€”. +33 3 87 30 13 15 https://www.chiens-guides-est.org/ Chiens Guides de l’Est

CENTRE CULTUREL LE RU-BAN Avenue Henri II Le Ban-Saint-Martin

dernière mise à jour : 2021-11-12 par

Détails Catégories d’évènement: Le Ban-Saint-Martin, Moselle Autres Lieu Le Ban-Saint-Martin Adresse CENTRE CULTUREL LE RU-BAN Avenue Henri II Ville Le Ban-Saint-Martin lieuville CENTRE CULTUREL LE RU-BAN Avenue Henri II Le Ban-Saint-Martin