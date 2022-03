Salon Vins & Gastronomie Valexpo, 25 mars 2022, Oyonnax.

Salon Vins & Gastronomie

du vendredi 25 mars au dimanche 27 mars à Valexpo

Les 25, 26 et 27 mars, place à l’art de la gastronomie et de l’œnologie dans le cadre sobre et chic d’un Valexpo entièrement rénové. Au programme de cet événement devenu incontournable pour les gourmets, amateurs et passionnés : des artisans, producteurs et vignerons venus de toute la France et parfois d’ailleurs pour faire déguster et vendre leur production et autre sélection gourmande. Les nombreux visiteurs attendus auront l’occasion de faire de belles découvertes : vins de nos régions et de tous horizons, cuvées originales et plaisirs des sens et des papilles… Fins gourmets, « œnotouristes » ou simple curieux seront ravis de prendre part à ce voyage gastronomique pour petits et grands !

2€

Valexpo 88 cours de Verdun 01100 Oyonnax Oyonnax La Forge Ain



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T15:00:00 2022-03-25T21:00:00;2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T20:00:00;2022-03-27T10:00:00 2022-03-27T18:00:00