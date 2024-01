Salon Vins et Saveurs 13 ème Edition Salle des fêtes Champvans, samedi 2 mars 2024.

La Clé des Chants, chorale de Champvans près de Dole (39), organise sa 13ème édition de « Vins et Saveurs ».

Ce salon se déroulera à la salle des fêtes de CHAMPVANS les 2 et 3 Mars 2024.

Des viticulteurs du Jura, Beaujolais, Côtes du Rhône, Bordeaux, Bugey, Bourgogne, Maconnais, Alsace, Champagne, Val de Loire, etc. vous feront goûter leurs meilleurs crus.

Vous pourrez aussi déguster de nombreux produits régionaux miel, huiles, chocolats, fromages, bière, safran, etc. EUR.

Salle des fêtes 13B Avenue de la Gare

Champvans 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté lacledeschantschampvans@gmail.com

Début : 2024-03-02 14:00:00

fin : 2024-03-02 19:00:00



