Salon Vins et Gastronomie Ferrières-en-Gâtinais, samedi 6 avril 2024.

Salon Vins et Gastronomie

L’association Vignes et Oenologie du Gâtinais organise son 2ème Salon « Vins et Gastronomie » avec vente de produits locaux, exposition…Restauration sur place. Samedi 6 avril de 10 h à 20 h et dimanche 7 avril de 10 h à 18 h à la salle René Larcheron à Ferrières. Entrée libre EUR.

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-07

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire

L’événement Salon Vins et Gastronomie Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2024-02-28 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS