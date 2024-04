Salon Vinomédia 12ème édition Atlantia palais des Congrès La Baule-Escoublac, samedi 13 avril 2024.

Salon Vinomédia 12ème édition Atlantia palais des Congrès La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Le salon Vinomedia revient à La Baule pour le plaisir des amateurs de bons vins !Plus de 50 vignerons, à 90% des propriétaires récoltants, venus de toute la France vous feront déguster leurs cuvées

et vous parleront de leur savoir-faire connu et reconnu. Le salon Vinomedia, c’est avant tout un moment convivial, des rencontres, des histoires et une passion commune pour le vin.

Plongez au coeur de la richesse du vignoble Français avec un large choix de vins originaux et de qualité, qui sauront satisfaire tous les palais mais aussi tous les budgets.

Le salon Vinomedia vous propose également un espace restauration midi et soir, pour une pause gourmande atour de produits du canard du Sud-Ouest.

Rendez-vous sur le site du salon pour télécharger gratuitement votre invitation privilège offerte par Vinomedia, à présenter à l’entrée du salon le jour de votre venue. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-13 20:00:00

Atlantia palais des Congrès 119 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire

