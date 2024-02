Salon Vinifrance (Espace des trois provinces) Brive-la-Gaillarde, samedi 9 mars 2024.

Cette année encore ce sont plus de 80 exposants qui vous proposent de découvrir leur production. Venus de toute la France, vins et produits gastronomiques vous attendent durant ces deux jours pour un moment de convivialité et de partage.

Pendant deux jours, ces producteurs dévoileront leur passion et leur savoir-faire pour présenter le meilleur de leur production. L’une des clefs de la réussite de ce salon est la rencontre directe avec le producteur. Les visiteurs ont tout le loisir de discuter, d’échanger avec celle ou celui qui a travaillé sa vigne ou son produit.

Le 9 mars de 10h à 20h et le 10 mars de 10h à 18h.

Les visiteurs sont invités à venir sur le salon avec leur propre verre de dégustation.

Des verres seront toujours disponibles à la vente au prix de 1€.

Infos: https://www.brive.salon-vinifrance.fr/le-salon/ .

Avenue Bernadette et Jacques Chirac

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

