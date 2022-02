Salon Vin’école Château Luchey-Halde Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Dimanche 27 mars 2022 de 10h à 18h au Château Luchey-Halde se déroulera le Salon Vin’écoles. L’entrée est libre, la dégustation est de 5€, et 4€ s’il y a présentation du flyer de la Foire. De l’Alsace à la Nouvelle Aquitaine, des vins rouges, rosés, blancs seront proposés à la vente et la dégustation, mais également des bières et des cidres. C’est l’occasion de déguster des vins de qualité, provenant d’appellations prestigieuses et des produits locaux. Vous pourrez profiter : * De pass dégustation + verre sérigraphié offert à 5 euros * De visites du Château * D’animations autour du vin : expositions de photos, atelier arômes, lots à gagner * Des ventes de produits du terroir * D’une restauration sur place * D’une garderies d’enfants * et d’une ambiance musicale Jazz Vous pourrez également tenter sur place notre jeu concours afin de gagner un magnum du Luchey-Halde. Venez découvrir les produits des 24 établissements du publics agri-viticoles de France. Château Luchey-Halde 17, avenue du Maréchal Joffre 33700 MERIGNAC Mérignac Arlac Gironde

