Saint-Étienne-de-Chigny Indre-et-Loire Saint-Étienne-de-Chigny L’association Amaviva organise le 2éme temps de son 13e salon des vins le 11 juin, à Saint Etienne de Chigny.

Vins d’ailleurs, 25 vignerons de toute la France, hors Touraine viticole.

Les vignerons qui répondent à l’invitation à participer à VINAVIVA suivent la voie de l’agriculture biologique, ou celle de la bio-dynamie, ou celle des vins « nature », ou encore leur propre voie.

© S. Frémont

