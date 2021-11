Le Havre Le Havre 76600, Le Havre Salon Vin & Saveurs Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: 76600

Le Havre

Salon Vin & Saveurs Le Havre, 6 novembre 2021, Le Havre. Salon Vin & Saveurs Le Havre

2021-11-06 10:00:00 – 2021-11-07 18:00:00

Le Havre 76600 Le Rotary Club Le Havre de Grâce organise le salon vin & saveurs.

Vins de producteurs et produits régionaux seront proposés à la vente. Le samedi 6 et le dimanche 7 novembre de 10h à 18h, à la salle François 1er.

+33 2 35 41 21 00

Le Havre

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

