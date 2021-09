Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris Salon viennois / Musiciens de l’Orchestre de Paris – Liviu Holender – Florent Boffard – Juliette Journaux – Korngold, Zemlinsky, Mahler Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Salon viennois / Musiciens de l’Orchestre de Paris – Liviu Holender – Florent Boffard – Juliette Journaux – Korngold, Zemlinsky, Mahler Philharmonie de Paris, 25 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 25 septembre 2021

de 16h à 17h20

payant

Attention : l’accès à cet événement est soumis à la présentation d’un pass sanitaire valide. Toute la somptuosité à la fois lyrique et inquiète de l’esprit viennois se concentre dans ce program… Attention : l’accès à cet événement est soumis à la présentation d’un pass sanitaire valide. Toute la somptuosité à la fois lyrique et inquiète de l’esprit viennois se concentre dans ce programme de chambre, où un choix de lieder de Mahler, détenant la quintessence émotive de son art, s’accompagne de deux superbes Trios. Lié à Mahler par son amour infructueux pour Alma, Alexander von Zemlinsky – qui fut par ailleurs à Vienne le professeur de Korngold – livre avec son Trio op. 3 (1896), en trois mouvements, une partition dans laquelle l’héritage de Brahms est rehaussé par un élan rhapsodique et une énergie fin de siècle aux accents expressionnistes. Avant son départ à Hollywood où il brilla dans la musique de films, Erich Korngold avait été l’enfant chéri du milieu musical viennois, qui voyait en lui rien moins que l’hériter de Brahms. Œuvre d’un adolescent de treize ans, son Trio op. 1 comprend quatre mouvements, dont un superbe Larghetto méditatif, et témoigne assurément de ses dons : souvent virtuose et révélant une ampleur quasi-symphonique, il frappe par la cohérence de sa forme et le jeu irisé de ses couleurs tonales. Lieu : Le Studio – Philharmonie Concerts -> Classique Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019 Contact :Philharmonie de Paris +33144844484 contact@cite-musique.fr https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/22614 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis Concerts -> Classique Musique

Date complète :

2021-09-25T16:00:00+02:00_2021-09-25T17:20:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Philharmonie de Paris Adresse 221 Avenue Jean Jaurès Ville Paris lieuville Philharmonie de Paris Paris