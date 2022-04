Salon vieilles dentelles et puces couturières Yerville Yerville Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Yerville

Salon vieilles dentelles et puces couturières Yerville, 15 mai 2022, Yerville. Salon vieilles dentelles et puces couturières Place Jacques Chirac Mairie Yerville

2022-05-15 – 2022-05-15 Place Jacques Chirac Mairie

Yerville Seine-Maritime Yerville Ventes de créations confectionnées en tissus et en fils. Puces couturières (tissus, laine, fils, mercerie, bouclerie, etc.) Ventes de créations confectionnées en tissus et en fils. Puces couturières (tissus, laine, fils, mercerie, bouclerie, etc.) +33 6 18 93 25 64 Ventes de créations confectionnées en tissus et en fils. Puces couturières (tissus, laine, fils, mercerie, bouclerie, etc.) Place Jacques Chirac Mairie Yerville

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Yerville Autres Lieu Yerville Adresse Place Jacques Chirac Mairie Ville Yerville lieuville Place Jacques Chirac Mairie Yerville Departement Seine-Maritime

Yerville Yerville Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yerville/

Salon vieilles dentelles et puces couturières Yerville 2022-05-15 was last modified: by Salon vieilles dentelles et puces couturières Yerville Yerville 15 mai 2022 seine-maritime Yerville

Yerville Seine-Maritime