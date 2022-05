Salon VDI Stade Marcel-Sauvage Notre-Dame-de-Bondeville Catégories d’évènement: Notre-Dame-de-Bondeville

Stade Marcel-Sauvage, le dimanche 5 juin à 09:00

Le salon consacré aux vendeurs à domicile indépendants (VDI) se déroulera le dimanche 5 juin 2022 de 9h à 18h, au gymnase du complexe sportif Marcel Sauvage. Des exposants, professionnels et particuliers, présenteront leur activité dans des domaines divers et variés. Textile, bijoux, gourmandises, objets en bois, chaussures, cosmétiques, Décoration… Il y en aura pour tous les goûts et tous les publics.

Entrée gratuite

