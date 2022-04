salon VDI /CREATEURS Bégard Bégard Catégories d’évènement: Bégard

Côtes-d'Armor

salon VDI /CREATEURS Bégard, 10 avril 2022, Bégard. salon VDI /CREATEURS Salle Jean Moulin Rue Jean Moulin Bégard

2022-04-10 – 2022-04-10 Salle Jean Moulin Rue Jean Moulin

Bégard Côtes d’Armor Bégard DIMANCHE 10 AVRIL 2022 de 10h à 18h , une vingtaine de VDI, artisans créateurs vous présenteront leurs produits ( environ 26 marques représentées) et leur métier !!! venez nombreux !!! +33 6 67 78 40 11 DIMANCHE 10 AVRIL 2022 de 10h à 18h , une vingtaine de VDI, artisans créateurs vous présenteront leurs produits ( environ 26 marques représentées) et leur métier !!! venez nombreux !!! Salle Jean Moulin Rue Jean Moulin Bégard

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Bégard, Côtes-d'Armor Autres Lieu Bégard Adresse Salle Jean Moulin Rue Jean Moulin Ville Bégard lieuville Salle Jean Moulin Rue Jean Moulin Bégard Departement Côtes d'Armor

Bégard Bégard Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begard/

salon VDI /CREATEURS Bégard 2022-04-10 was last modified: by salon VDI /CREATEURS Bégard Bégard 10 avril 2022 Bégard Côtes-d’Armor

Bégard Côtes d'Armor