Salon « Un Goût de Terroir » Rue du Stade Bourg-Blanc, samedi 6 avril 2024.

Salon « Un Goût de Terroir » Rue du Stade Bourg-Blanc Finistère

Les GSY Football organisent à la MTL leur 26ème salon « Un Goût de Terroir ». 28 exposants seront présents, exclusivement des producteurs mis à part le fromager qui est affineur, dont 5 d’entre eux sont présents depuis la 1ère édition et une bonne douzaine depuis plus de 15 ans. Cette année le salon accueillera de nouveaux exposants Ty Pig de Bourg-Blanc, Ty Dindon de Plouvien, le Domaine du Bon Repos (Anjou), le Fumoir Vosgien du Val d’Ajol, Le

Safran de la Côte des Légendes (médaille d’argent au Salon de l’Agriculture 2024) et la Boulangerie BIAN de Bourg-Blanc. Le four à pain militaire sera à nouveau présent à l’entrée du salon, le pain plié sera pétri et cuit sur place au feu de bois avant d’être proposé à la vente. Le dimanche après-midi, les Moulins FORICHER organiseront le 2ème concours du « meilleur pain plié » auquel participeront les boulangers du département. Bruno CORMERAIS, Meilleur Ouvrier de France Boulanger et Ambassadeur Bagatelle, présidera le jury de ce concours. .

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 19:00:00

Rue du Stade Maison du Temps Libre

Bourg-Blanc 29860 Finistère Bretagne

