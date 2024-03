Salon U Spring / Table ronde sur « la formation des leaders dans un contexte de durabilité. » Pavillon d’Armenonville Paris, mercredi 3 avril 2024.

Salon U Spring / Table ronde sur « la formation des leaders dans un contexte de durabilité. » Salon U Spring / Table ronde sur « la formation des leaders dans un contexte de durabilité. » Mercredi 3 avril, 08h45 Pavillon d’Armenonville sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-03T08:45:00+02:00 – 2024-04-03T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-03T08:45:00+02:00 – 2024-04-03T18:00:00+02:00

HEC Executive Education participera au salon U Spring avec Emmanuel Coblence sur le thème : RSE – Transformer les process et métiers pour les rendre conformes aux exigences de la planète et de la société.

Emmanuel Coblence apportera son expertise lors de cette table ronde en se concentrant sur un aspect crucial : la formation des leaders dans un contexte de durabilité. Il partagera des insights pertinents sur les changements nécessaires dans l’éducation des cadres, notamment dans le contexte de la durabilité. Avec une approche pragmatique, il illustrera comment repenser l’enseignement des compétences en leadership pour répondre aux exigences d’une transition environnementale.

Ne manquez pas cette opportunité de découvrir des exemples concrets et des bonnes pratiques qui guideront les entreprises vers une transformation plus durable. Emmanuel Coblence offrira des études de cas et des exemples tirés de programmes personnalisés développés en collaboration avec des entreprises engagées dans la transition environnementale.

Pavillon d'Armenonville Allée de Longchamp, 75016 Paris Paris 75016 Quartier de la Muette Paris Île-de-France