Thionville Moselle Salon “Trouver un job” à destination des jeunes de 17 à 30 ans.

Au programme :

– nombreuses offres d’emplois

– rencontres avec des entreprises du secteur

– conseils et accompagnements des candidats infojeunesse@mairie-thionville.fr +33 3 82 82 25 22 https://www.thionville.fr/ Casino municipal 43 Rue de Paris Thionville

