Salon tropical à Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts

2021-11-20 10:30:00 – 2021-11-21 19:30:00

Envie de déguster des plats des îles ? Rendez-vous les 20 et 21 novembre pour découvrir des recettes traditionnelles produites artisanalement : riz créole, poulet colombo et acras. Les saveurs sucrées sont également présentes avec les sorbets aux fruits exotiques. Pour toute information, contactez le 06 51 38 70 78

dernière mise à jour : 2021-11-15 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT de Retz en Valois

