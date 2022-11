Salon toutes collections à Villers-Bocage Villers-Bocage Villers-Bocage Catégories d’évènement: Calvados

Villers-Bocage

Salon toutes collections à Villers-Bocage Villers-Bocage, 27 novembre 2022, Villers-Bocage. Salon toutes collections à Villers-Bocage

Centre Richard-Lenoir Rue Richard-Lenoir Villers-Bocage Calvados Rue Richard-Lenoir Centre Richard-Lenoir

2022-11-27 09:00:00 09:00:00 – 2022-11-27 17:30:00 17:30:00

Rue Richard-Lenoir Centre Richard-Lenoir

Villers-Bocage

Calvados L’Association des Collectionneurs du Pré-Bocage organise son salon toutes collections : timbres, cartes postales, miniatures, vieux papiers, fèves, monnaies, plaques de muselets, livres, portes-clés… Les collectionneurs seront ravis ! Restauration sur place. L’Association des Collectionneurs du Pré-Bocage organise son salon toutes collections : timbres, cartes postales, miniatures, vieux papiers, fèves, monnaies, plaques de muselets, livres, portes-clés… Les collectionneurs seront ravis ! Restauration sur place. Rue Richard-Lenoir Centre Richard-Lenoir Villers-Bocage

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Villers-Bocage Autres Lieu Villers-Bocage Adresse Villers-Bocage Calvados Rue Richard-Lenoir Centre Richard-Lenoir Ville Villers-Bocage lieuville Rue Richard-Lenoir Centre Richard-Lenoir Villers-Bocage Departement Calvados

Villers-Bocage Villers-Bocage Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villers-bocage/

Salon toutes collections à Villers-Bocage Villers-Bocage 2022-11-27 was last modified: by Salon toutes collections à Villers-Bocage Villers-Bocage Villers-Bocage 27 novembre 2022 Calvados Centre Richard-Lenoir Rue Richard-Lenoir Villers-Bocage Calvados Villers-Bocage

Villers-Bocage Calvados