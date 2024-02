Salon tout pour l’habitat Salle polyvalente Saint-Rambert-d’Albon, vendredi 8 mars 2024.

Salon tout pour l’habitat Salle polyvalente Saint-Rambert-d’Albon Drôme

Un salon régional de référence sur 2500 m2 couverts et plus de 80 exposants pour équiper, éco-concevoir, rénover, meubler, décorer…Votre habitat et améliorer votre bien-être. . Restauration sur le salon.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08

fin : 2024-03-10

Salle polyvalente Rue du levant

Saint-Rambert-d’Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@salonhabitatsaintrambert.com

L’événement Salon tout pour l’habitat Saint-Rambert-d’Albon a été mis à jour le 2024-02-25 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche