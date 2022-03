SALON TOULOUSE VINTAGE #6 Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

SALON TOULOUSE VINTAGE #6 Toulouse, 14 mai 2022, Toulouse. SALON TOULOUSE VINTAGE #6 HÔTEL-DIEU SAINT-JACQUES 2 Rue de Viguerie Toulouse

2022-05-14 – 2022-05-15 HÔTEL-DIEU SAINT-JACQUES 2 Rue de Viguerie

Toulouse Haute-Garonne Préparez-vous à retrouver toute l’authenticité et tout le charme qui font le succès du salon depuis plusieurs années ! Au cours de cette édition sera mis à l’honneur la mode & les accessoires pour une saison Printemps/Eté ! Et toujours, l’espace Mobilier/Décoration avec des exposants de qualité et surtout, authentiques ! La photo est à l’honneur pour cette édition, ça tombe bien, le photomaton de Clicomatic sera à votre disposition pour vos plus beaux sourires ! Le Salon Toulouse Vintage revient pour sa 6ème édition à l’Hôtel Dieu ! Préparez-vous à retrouver toute l’authenticité et tout le charme qui font le succès du salon depuis plusieurs années ! Au cours de cette édition sera mis à l’honneur la mode & les accessoires pour une saison Printemps/Eté ! Et toujours, l’espace Mobilier/Décoration avec des exposants de qualité et surtout, authentiques ! La photo est à l’honneur pour cette édition, ça tombe bien, le photomaton de Clicomatic sera à votre disposition pour vos plus beaux sourires ! HÔTEL-DIEU SAINT-JACQUES 2 Rue de Viguerie Toulouse

