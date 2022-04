Salon Terravini Nice Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Salon Terravini Nice Nice, 4 novembre 2022, Nice. Salon Terravini Nice Nice Acropolis 1 Esplanade Kennedy Nice

2022-11-04 – 2022-11-06 Nice Acropolis 1 Esplanade Kennedy

Nice Alpes-Maritimes Nice EUR 5 5 Ce salon qui regroupera dès cette année 150 exposants est exclusivement réservé aux vignerons-récoltants, aux éleveurs-fermiers et aux artisans-transformateurs de la gastronomie. Nice Acropolis 1 Esplanade Kennedy Nice

dernière mise à jour : 2022-04-01 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Nice Acropolis 1 Esplanade Kennedy Ville Nice lieuville Nice Acropolis 1 Esplanade Kennedy Nice Departement Alpes-Maritimes

Nice Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

Salon Terravini Nice Nice 2022-11-04 was last modified: by Salon Terravini Nice Nice Nice 4 novembre 2022 Alpes-Maritimes Nice

Nice Alpes-Maritimes