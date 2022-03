Salon “Tendances Bien-être” Lafitte-sur-Lot, 22 mai 2022, Lafitte-sur-Lot. Salon “Tendances Bien-être” Lafitte-sur-Lot

2022-05-22 – 2022-05-22

Lafitte-sur-Lot Lot-et-Garonne EUR 0 0 Salon Bien-être organisé par l’Association “Challenge”.

Au programme:

– Massages.

– Produits de beauté.

– Parfums.

– Bijoux.

– Astrologue.

– Numérologue.

– Thérapeutes bien-être…

Renseignements et/ou réservation pour le repas au 06.81.74.37.54 Salon Bien-être organisé par l’Association “Challenge”.

Renseignements et/ou réservation pour le repas au 06.81.74.37.54 Association Challenge Lafitte-sur-Lot

Lafitte-sur-Lot

dernière mise à jour : 2022-03-24 par

