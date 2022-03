Salon Tendance Nature Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims Marne Le rendez-vous incontournable du printemps fait son retour ! Le Salon Tendance Nature donne rendez-vous aux adeptes de la Nature avec un grand “N”, afin de leur faire découvrir une source inépuisable d’idées pour leur jardin, leur maison, leur santé et leurs loisirs. Bulle d’oxygène dans un quotidien effréné, le Salon Tendance Nature est l’annonciateur du printemps.

Depuis plus de 20 ans, Tendance Nature est un lieu de sensibilisation pour adopter une façon de vivre écoresponsable. Cet évènement familial vous propose de nombreuses animations pour petits et grands : parcours accrobranche, ferme pédagogique des animaux, ateliers de jardinage/floraux, animations autour du tri des déchets et la fabrication de produits écologiques (DIY). Le célèbre jardinier Hubert sera présent vendredi et samedi pour vous prodiguer ses conseils jardin et astuces pour faire soi-même et à moindre coût. http://www.tendancenature.fr/ Parc des expositions de Reims Allée Thierry Sabine Reims

