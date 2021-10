Salon Tech Alternance 2022 IUT de Nantes – Campus la Fleuriaye, 10 mai 2022, Carquefou.

Salon Tech Alternance 2022

du mardi 10 mai 2022 au jeudi 12 mai 2022 à IUT de Nantes – Campus la Fleuriaye

[http://www.tech-alternance.fr](http://www.tech-alternance.fr)Alternance Aerospace fusionnent pour ne faire qu’un et devenir… Tech Alternance ! L’objectif de cette nouvelle opération de recrutement en alternance reste le même : mettre en relation des entreprises, des organismes de formation et des candidats. Tech Alternance prend donc une dimension nationale et multisectorielle afin de couvrir les formations (du CAP à Ingénieur) dans les domaines techniques et technologiques. La mise en relation entre candidats et entreprises s’effectue d’abord sur une plateforme web et se concrétise le jour J par des entretiens qualifiés, construits autour d’un planning de rendez-vous préprogrammés. Cette édition de Tech Alternance se déroulera sous un format hybride avec : • Un salon national virtuel le 10 mai 2022 • Des salons régionaux en présentiel le 12 mai 2022 à Nantes et Toulouse. Tech Alternance rassemblera plus de 2 000 candidats, 60 opérateurs de formation et 100 entreprises. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.tech-alternance.fr.

Entrée libre et gratuite pour les candidats. Inscription fortement recommandée à partir de janvier 2022

Le salon du recrutement pour l’alternance dans l’industrie

IUT de Nantes – Campus la Fleuriaye 2 Av. du Professeur Jean Rouxel, 44470 Carquefou Carquefou Loire-Atlantique



