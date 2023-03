SALON TALENTS ET SAVEURS DE LORRAINE Seichamps Seichamps Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

SALON TALENTS ET SAVEURS DE LORRAINE, 11 mars 2023, Seichamps. 8 Place François Mitterrand Seichamps Meurthe-et-Moselle

2023-03-11 10:00:00 – 2023-03-11 20:00:00

Meurthe-et-Moselle Seichamps Deux jours d’animations et de découvertes autour du parrain du Salon Talents et Saveurs de Lorraine Julien PICARD, qui sera présent les 2 jours.

Vente, dégustation, restauration sur place, nombreuses animations…

Une tombola permanente gratuite.

Un espace bar et restauration. contact@saveurs-lorraine.fr https://salon-talents-et-saveurs-de-lorraine.fr/ Salon Talents et Saveurs de Lorraine – Kiwanis

