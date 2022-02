SALON “TALENTS ET CRÉATIONS” À FONTAINE-GUÉRIN Les Bois d’Anjou Les Bois d'Anjou Catégories d’évènement: Les Bois d'Anjou

Maine-et-Loire

SALON “TALENTS ET CRÉATIONS” À FONTAINE-GUÉRIN Les Bois d’Anjou, 12 mars 2022, Les Bois d'Anjou. SALON “TALENTS ET CRÉATIONS” À FONTAINE-GUÉRIN Les Bois d’Anjou

2022-03-12 – 2022-03-12

Les Bois d’Anjou Maine-et-Loire 1ére édition de ce salon qui a pour but de mettre en avant des créateurs, auteurs, artistes mais aussi des acteurs du bien-être.

Il y aura une quarantaine d’exposants. Restauration sur place par le biais d’un food truck en extérieur. Pas de buvette. Salon “Talents et créations” à Fontaine-Guérin +33 6 21 50 91 24 1ére édition de ce salon qui a pour but de mettre en avant des créateurs, auteurs, artistes mais aussi des acteurs du bien-être.

Il y aura une quarantaine d’exposants. Restauration sur place par le biais d’un food truck en extérieur. Pas de buvette. Les Bois d’Anjou

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Les Bois d'Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Les Bois d'Anjou Adresse Ville Les Bois d'Anjou lieuville Les Bois d'Anjou Departement Maine-et-Loire

Les Bois d'Anjou Les Bois d'Anjou Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-bois-danjou/

SALON “TALENTS ET CRÉATIONS” À FONTAINE-GUÉRIN Les Bois d’Anjou 2022-03-12 was last modified: by SALON “TALENTS ET CRÉATIONS” À FONTAINE-GUÉRIN Les Bois d’Anjou Les Bois d'Anjou 12 mars 2022 Les Bois-d'Anjou maine-et-loire

Les Bois d'Anjou Maine-et-Loire