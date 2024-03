Salon TAF Travail Avenir Formation Cahors Parc des expositions Fontanes, jeudi 21 mars 2024.

Salon TAF Travail Avenir Formation Cahors Salon gratuit et ouvert au grand public en recherche d’emploi, d’informations sur les formations, l’apprentissage, en démarche d’orientation, reconversion, qualification, création/reprise d’entreprise Jeudi 21 mars, 09h00 Parc des expositions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T09:00:00+01:00 – 2024-03-21T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-21T09:00:00+01:00 – 2024-03-21T17:00:00+01:00

La Région organise à Cahors le Salon Travail Avenir Formation (TAF) dont le but est de permettre à chaque visiteur quel que soit son statut, de pouvoir accéder à des services d’information et d’orientation professionnelle, de découvrir des métiers et filières porteuses, les offres de formations et de trouver un emploi en rencontrant directement les entreprises qui recrutent. Un « village métiers » sera dédié aux métiers de l’hôtellerie tourisme restauration avec entreprises, organismes de formation et des démonstrations métiers!

Parc des expositions Fontanes Fontanes 46230 Planques Ouest Lot Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.laregion.fr/TAF »}]

