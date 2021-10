Le Sequestre Parc des expositions Le Sequestre, Tarn Salon TAF Parc des expositions Le Sequestre Catégories d’évènement: Le Sequestre

Tarn

Salon TAF Parc des expositions, 2 mars 2022, Le Sequestre. Salon TAF

Parc des expositions, le mercredi 2 mars 2022 à 10:00

La Région organise les salons du Travail Avenir Formation (TAF) dont le but est de permettre à chaque visiteur quel que soit son statut, de pouvoir accéder à toutes les informations sur les aides, de découvrir les offres de formations et de trouver un emploi en rencontrant directement les entreprises qui recrutent.

Entrée gratuite

Salon Travail-Avenir-Formation Parc des expositions 81990 Le Séquestre Le Sequestre Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-02T10:00:00 2022-03-02T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Sequestre, Tarn Autres Lieu Parc des expositions Adresse 81990 Le Séquestre Ville Le Sequestre lieuville Parc des expositions Le Sequestre