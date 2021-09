Paris En ligne Paris Salon TAF Gard En ligne Paris Catégorie d’évènement: Paris

Retrouvez PEPITE-LR et l’écosystème entrepreneurial dans l’espace virtuel création et reprise d’entreprise : Cet espace, animé par les partenaires et Ad’Occ, est dédié au conseil en création et reprise d’entreprise. Il s’adresse à tout porteur de projet. Il s’articule autour de 4 thématiques : – Je trouve une idée, – je travaille mon projet, – je finance mon projet – et je teste mon projet. 15 structures seront présentes sur cet espace pour vous accompagner dans chacune des étapes

