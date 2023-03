Salon TAF de Cahors Planques Ouest Cahors Catégories d’Évènement: Cahors

Salon TAF de Cahors
Parc des Expositions Planques Ouest
Cahors

2023-03-09 09:00:00 – 2023-03-09 17:00:00

Planques Ouest Parc des Expositions

Cahors

Lot Information pratiques du salon

Lieu : Parc des Expositions du Grand Cahors

Planques Ouest – 46230 FONTANES

Horaires : Accueil du public de 9H à 17H

Parkings : Parking gratuit aux abords du Parc des Expositions. L’entrée aux salons TAF est gratuite. Le salon TAF (Travail Avenir Formation) de Cahors aura lieu le jeudi 9 mars 2023 au Parc des Expositions de 9 heures à 17 heures pour sa 5ème édition. Il est organisé par la Région, en lien étroit avec Pole Emploi, et ses partenaires. Le TAF propose :

Un contact direct entre les demandeurs d’emploi et les entreprises qui recrutent

Un accueil et un accompagnement par les acteurs du Service Public Régional de l’Orientation

Un accueil et des renseignements sur la formation professionnelle continue et l’apprentissage

De nombreux ateliers et des démonstrations métiers Ouvert au grand public : Jeunes et Adultes, en recherche d’emploi, de contact direct avec des entreprises, d’informations sur les formations et l’apprentissage, en démarche d’orientation, de réorientation, de reconversion, de qualification, de création d’activité, d’entreprise. Entrée gratuite Plus de renseignements au 05 61 39 68 60 ou sur https://www.laregion.fr/Salon-TAF-de-Cahors ©salonTAF

Planques Ouest Parc des Expositions Cahors

