Salon TAF de Cahors Planques Ouest Cahors, jeudi 21 mars 2024.

Salon TAF de Cahors Planques Ouest Cahors Lot

Le salon TAF (Travail Avenir Formation) de Cahors est organisé par la Région, en lien étroit avec France Travail, et ses partenaires.

Ouvert au grand public Jeunes et Adultes en recherche d’emploi, de contact direct avec des entreprises, d’informations sur les formations et l’apprentissage, en démarche d’orientation, de réorientation, de reconversion, de qualification, de création ou reprise d’activité, d’entreprise.

En résumé

– 6eme Edition

– Des espaces en format villages métiers dédiés aux secteurs d’activités à fort potentiel de recrutement.

– Un espace multi-secteurs composé d’organismes de formation, d’entreprises et une démonstration métier

– Un espace Emploi Public composé de 13 structures qui recrutent

– Un espace Insertion par l’Activité Economique IAE composé de 7 structures qui recrutent

– Au total, 108 entreprises (+ 750 offres d’emploi), 29 organismes de formations et 19 démonstrations métiers seront présents

– Un espace information-orientation

– Un espace création et reprise d’entreprise

– Un espace intitulé Se préparer à l’entretien autour de la valorisation de l’image de soi

– Un espace nommé En route vers la Formation/l’Emploi EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 09:00:00

fin : 2024-03-21 17:00:00

Planques Ouest Parc des Expositions

Cahors 46230 Lot Occitanie angélique.ortega@laregion.fr

L’événement Salon TAF de Cahors Cahors a été mis à jour le 2024-03-06 par OT Cahors Vallée du Lot